Favori Trabzon - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Favori Trabzon

Favori Trabzon

Favori Trabzon

zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor- mücadelesinin oranlarını belirledi. Buna göre temsilcisinin galibiyeti için 2.15'lik bir oran belirlendi. Fenerbahçe'nin zaferine 2.40 veriliyor. Beraberlik için ise 3.15'lik oran açıklandı.

zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor- mücadelesinin oranlarını belirledi. Buna göre temsilcisinin galibiyeti için 2.15'lik bir oran belirlendi. Fenerbahçe'nin zaferine 2.40 veriliyor. Beraberlik için ise 3.15'lik oran açıklandı.

  1. 28.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Favori Trabzon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN