Favori Trabzon

İddaa Risk Yönetimi zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin oranlarını belirledi. Buna göre Karadeniz temsilcisinin galibiyeti için 2.15'lik bir oran belirlendi. Fenerbahçe'nin zaferine 2.40 veriliyor. Beraberlik için ise 3.15'lik oran açıklandı.