Favori Trabzon
İddaa Risk Yönetimi zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin oranlarını belirledi. Buna göre Karadeniz temsilcisinin galibiyeti için 2.15'lik bir oran belirlendi. Fenerbahçe'nin zaferine 2.40 veriliyor. Beraberlik için ise 3.15'lik oran açıklandı.
İddaa Risk Yönetimi zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin oranlarını belirledi. Buna göre Karadeniz temsilcisinin galibiyeti için 2.15'lik bir oran belirlendi. Fenerbahçe'nin zaferine 2.40 veriliyor. Beraberlik için ise 3.15'lik oran açıklandı.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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