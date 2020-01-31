Derbi öncesi Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a destek ziyareti

Yaz transfer sezonunda Fransa 1. Lig ekiplerinden Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor antrenmanını ziyaret etti. Fenerbahçe ile önemli maçta karşı karşıya gelecek olan bordo-mavili takımda Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı.

Lille'de bu sezon 25 maça çıkan ve 1 gol-4 asistlik katkı yapan milli oyuncunun, sakatlığı sebebiyle Mayıs ayı başına kadar forma giymesi beklenmiyor.