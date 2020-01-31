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31 Ocak 2020, Cuma
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Derbi öncesi 'dan 'a destek ziyareti

Derbi öncesi Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a destek ziyareti

'in 20. haftasında sahasında 'yi konuk edecek. Tüm 'nin gözlerinin çevrileceği derbi maçı zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor. Bu önemli maç öncesi bordo-mavili takımın eski oyuncusu , Trabzonspor'a destek ziyaretinde bulundu.

Yaz sezonunda 1. Lig ekiplerinden Lille'e transfer olan , antrenmanını ziyaret etti. ile önemli maçta karşı karşıya gelecek olan bordo-mavili takımda Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı.

Lille'de bu sezon 25 maça çıkan ve 1 gol-4 asistlik katkı yapan milli oyuncunun, sakatlığı sebebiyle Mayıs ayı başına kadar forma giymesi beklenmiyor.

  1. 31.01.2020
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