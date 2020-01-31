Derbi öncesi Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a destek ziyareti
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği derbi maçı zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor. Bu önemli maç öncesi bordo-mavili takımın eski oyuncusu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a destek ziyaretinde bulundu.
Yaz transfer sezonunda Fransa 1. Lig ekiplerinden Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor antrenmanını ziyaret etti. Fenerbahçe ile önemli maçta karşı karşıya gelecek olan bordo-mavili takımda Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı.
Lille'de bu sezon 25 maça çıkan ve 1 gol-4 asistlik katkı yapan milli oyuncunun, sakatlığı sebebiyle Mayıs ayı başına kadar forma giymesi beklenmiyor.
- 31.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Derbi öncesi Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a destek ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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