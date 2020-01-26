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26 Ocak 2020, Pazar
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Pereira’nın heyecanı

Pereira’nın heyecanı

2016-17 sezonunun devre arasında edilen , derbisini kazanacaklarını söyledi.

2016-17 sezonunun devre arasında edilen , F.Bahçe derbisini kazanacaklarını söyledi. Bugüne kadar forması ile 100 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki Portekizli sağ bek, "F.Bahçe derbisi bizim için çok önemli. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.
  1. 26.1.2020
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