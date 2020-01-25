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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Soumaoro’da rakip Genoa

Soumaoro’da rakip Genoa

ekibinin kadrosuna katmak için uğraştığı 'nin savunma oyuncusu 'ya Genoa da talip oldu.

ekibinin kadrosuna katmak için uğraştığı 'nin savunma oyuncusu 'ya Genoa da talip oldu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Genoa'nın Lille'e daha yüksek bir teklif sunduğu yazıldı. Fransız ekibinin de oyuncusunu Genoa'ya göndermeye niyetli olduğu detayı paylaşıldı. 27 yaşındaki futbolcunun Lille yönetimi ile görüştüğü belirtildi. Bu temasta "Kariyerime 'da devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi.
  1. 25.1.2020
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