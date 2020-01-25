Erce’ye ilk tebrik Uğurcan’dan geldi
Denizlispor ile oynanan kupa maçında Erce Kardeşler penaltılara damga vurmuştu. Maçın ardından Erce'yi ilk tebrik eden isim Uğurcan Çakır oldu.
Denizlispor ile oynanan kupa maçında Erce Kardeşler penaltılara damga vurmuştu. Maç içinde birbirinden güzel kurtarışlar yapan 25 yaşındaki kaleci, penaltılarda da Horozlar'a "Dur" demişti. Maçın ardından Erce'yi ilk tebrik eden isim Uğurcan Çakır oldu. Uğurcan "Harikaydın. Seni izlemek keyif vericiydi" dedi.
BABAMA ARMAĞAN
Erce Kardeşler, Denizlispor maçında kurtardığı penaltıyı babasına armağan etti. Erce, "Babam beni penaltı kurtaramadığım için çok eleştirirdi. Denizli maçında bunu başardım. Diğeri direkten döndü. 5. penaltılara kalsa ben kullanacaktım. Ayaklarım titriyordu. Oraya kalmaması iyi oldu" dedi.
- 25.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Erce’ye ilk tebrik Uğurcan’dan geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.