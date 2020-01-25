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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Kupa 'a gelecek

Kupa Trabzon'a gelecek

Kupası'nda Denizlispor'u eleyen 'da keyifler yerinde. basın da bir hayli mutlu.

Kupası'nda Denizlispor'u eleyen 'da keyifler yerinde. basın da bir hayli mutlu. Günebakış "O kupa 'a gelecek" yazdı. Sonnokta "Ali yazar bozar" başlığını attı. Taka Gazetesi ise "Turu Erce getirdi" ifadelerini kullandı. Kuzey Ekspres penaltılarla turladıklarını belirtti
  1. 25.1.2020
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