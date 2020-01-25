Ara vermeden idmana devam - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Ara vermeden idmana devam

Ara vermeden idmana devam

Ara vermeden idmana devam

'nda Denizlispor'u saf dışı bırakan ligdeki Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

'nda Denizlispor'u saf dışı bırakan ligdeki Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiler. Oyuncuların bir hayli keyifli olduğu gözlendi. Bordo- mavillier bugün izin yapacak.
  1. 25.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ara vermeden idmana devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN