En uzun seri peşinde - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri En uzun seri peşinde

En uzun seri peşinde

En uzun seri peşinde

bu sezon en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakaladı. Bordomavililer bir türlü 4. maçı kazanamamıştı. ekibi, Konyaspor, Kayserispor ve 'yı mağlup etti.

bu sezon en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakaladı. Bordomavililer bir türlü 4. maçı kazanamamıştı. ekibi, Konyaspor, Kayserispor ve 'yı mağlup etti. Bu hafta Malatyaspor'u da devirerek bu sezon ilk 4 maçlık serisini yakalamayı hedefliyor. Böylece hem hasretine son verecek hem de zirve yürüyüşünü sürdürecek.

  1. 25.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En uzun seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN