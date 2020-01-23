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23 Ocak 2020, Perşembe
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10 yıllık özlem

10 yıllık özlem

Ziraat 'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009- 10 sezonunda bu sevinci yaşayan bordo-mavililer, 10 sezondur süren hasreti sonlandırmak istiyor. Son olarak 'da oynanan final maçında 'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan devinin o günden bu yana bir daha yüzü gülmedi.

Ziraat 'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009- 10 sezonunda bu sevinci yaşayan bordo-mavililer, 10 sezondur süren hasreti sonlandırmak istiyor. Son olarak 'da oynanan final maçında 'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan devinin o günden bu yana bir daha yüzü gülmedi.
  1. 23.1.2020
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