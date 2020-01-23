10 yıllık özlem
Ziraat Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009- 10 sezonunda bu sevinci yaşayan bordo-mavililer, 10 sezondur süren hasreti sonlandırmak istiyor. Son olarak Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Karadeniz devinin o günden bu yana bir daha yüzü gülmedi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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