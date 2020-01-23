Kazanmak istiyoruz
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Denizlispor ile oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Çimşir, "İlk maçta aldığımız 2-0'lık galibiyetin bir önemi yok. Sanki ilk maçmış gibi aynı motivasyon ile çıkacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok fazla gol yiyorduk o bölgedeki eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Son iki maçtır gol yemedik ve bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Denizlispor ile oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Çimşir, "İlk maçta aldığımız 2-0'lık galibiyetin bir önemi yok. Sanki ilk maçmış gibi aynı motivasyon ile çıkacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok fazla gol yiyorduk o bölgedeki eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Son iki maçtır gol yemedik ve bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavili takım, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.
Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçına Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor karşısında çıkmıştı. Ligde ise Kasımpaşa engelini 6-0'la aşarak moral bulan Karadeniz ekibi, bugün yeni teknik direktörü ile 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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