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23 Ocak 2020, Perşembe
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Kazanmak istiyoruz

Kazanmak istiyoruz

, Denizlispor ile oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Çimşir, "İlk maçta aldığımız 2-0'lık galibiyetin bir önemi yok. Sanki ilk maçmış gibi aynı motivasyon ile çıkacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok fazla gol yiyorduk o bölgedeki eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Son iki maçtır gol yemedik ve bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

, Denizlispor ile oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Çimşir, "İlk maçta aldığımız 2-0'lık galibiyetin bir önemi yok. Sanki ilk maçmış gibi aynı motivasyon ile çıkacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok fazla gol yiyorduk o bölgedeki eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Son iki maçtır gol yemedik ve bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavili takım, 2'şer kez ve , 1 kez de , , ve karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçına 'ndaki Denizlispor karşısında çıkmıştı. Ligde ise engelini 6-0'la aşarak moral bulan Karadeniz ekibi, bugün yeni teknik direktörü ile 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor.

  1. 23.1.2020
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