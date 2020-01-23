Kazanmak istiyoruz

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Denizlispor ile oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Çimşir, "İlk maçta aldığımız 2-0'lık galibiyetin bir önemi yok. Sanki ilk maçmış gibi aynı motivasyon ile çıkacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok fazla gol yiyorduk o bölgedeki eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Son iki maçtır gol yemedik ve bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavili takım, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçına Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor karşısında çıkmıştı. Ligde ise Kasımpaşa engelini 6-0'la aşarak moral bulan Karadeniz ekibi, bugün yeni teknik direktörü ile 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor.