Patron Çimşir
Fırtına’nın başkanı Ağaoğlu, Newton’ın yardımcı hoca olarak geleceğini tekrarladı. “Patron Hüseyin hocadır. Çalışma şeklini kendisi belirler” dedi.
TrabzonspoR'da başkan Ahmet Ağaoğlu, TAB Gıda ile yapılan sponsorluk anlaşmasında birçok önemli konuya değindi. Ağaoğlu, isim vermeden Eddie Newton'ın geleceğini doğrularken "Hüseyin Çimşir'e yardımcılık yapacak yabancı hocanın kariyerli olması gerekiyor. Patron Hüseyin hocadır. Nasıl bir formatta çalışacağını kendisi belirleyecektir. Formatın ne olduğu değil ne kadar verimli olacağı çok önemlidir. 11 yabancı oyuncu olduğu düşünülünce, yabancı yardımcının fena fikir olmadığı da ortada. Bizde eskiden yabancı hoca gelirdi yardımcısı Türk olurdu. Biz bu durumu tersine çevirdik" diye konuştu.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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