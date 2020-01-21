Sturridge zor

Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasına uzak kalan Daniel Sturridge'den dün de iyi haber gelmedi. İngiliz yıldızın Denizlispor ile oynanacak kupa rövanşında da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Hüseyin Çimşir de tam hazır olmadan sahaya sürmeyi düşünmüyor.