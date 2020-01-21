Sturridge zor
Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasına uzak kalan Daniel Sturridge'den dün de iyi haber gelmedi. İngiliz yıldızın Denizlispor ile oynanacak kupa rövanşında da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Hüseyin Çimşir de tam hazır olmadan sahaya sürmeyi düşünmüyor.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasına uzak kalan Daniel Sturridge'den dün de iyi haber gelmedi. İngiliz yıldızın Denizlispor ile oynanacak kupa rövanşında da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Hüseyin Çimşir de tam hazır olmadan sahaya sürmeyi düşünmüyor.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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