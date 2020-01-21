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21 Ocak 2020, Salı
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Sturridge zor

Sturridge zor

Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasına uzak kalan 'den dün de gelmedi. İngiliz yıldızın Denizlispor ile oynanacak kupa rövanşında da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. de tam hazır olmadan sahaya sürmeyi düşünmüyor.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasına uzak kalan 'den dün de gelmedi. İngiliz yıldızın Denizlispor ile oynanacak kupa rövanşında da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. de tam hazır olmadan sahaya sürmeyi düşünmüyor.

  1. 21.1.2020
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