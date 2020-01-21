Chelsea'nin beyni Trabzonspor'da!

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir, vizyoner bakış açılarıyla kulübü başka bir seviyeye taşımayı hedefliyorlar. Karadeniz temsilcisi, Chelsea'de teknik direktör Frank Lampard'ın yardımcı antrenörü olan Eddie Newton ile söz kesti. 48 yaşındaki futbol adamının perşembe günü Türkiye'de olacağı öğrenildi. Hüseyin Çimşir'in ekibine dahil olacak Newton sayesinde Trabzonspor bambaşka bir profile bürünecek. Kariyerinin büyük bölümünü Chelsea'de geçirmiş Newton ile Fırtına gelişecek.

BÜYÜK BİR TECRÜBE

Eddie Newton'ın gelişiyle ciddi değişimler olacak. Chelsea'nin unutulmaz oyuncularından olan 48 yaşındaki çalıştırıcı taktik ustalıklarıyla tanınıyor. Aynı zamanda scouting olarak da Fırtına'ya önemli katkıları olacak. Newton, scouting becerilerine uluslararası ilişkilerini de ekleyerek genç yıldızların takıma katılmasına ciddi manada etki edecek. Gençlerin gelişimine büyük önem veren Newton, futbolcu fabrikası Trabzonspor'u bu alanda da Avrupa piyasasında zirveye taşıyacak.



ERDOĞAN'A FORMA HEDİYE ETMİŞTİ

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in yardımcılığına getirilmesi için prensip anlaşmasına varılan Eddie Newton, 2017'de Türkiye'de düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'ne katılmıştı. Ünlü futbol adamı, Haliç Kongre Merkezi'ndeki zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Chelsea forması hediye etmişti.







Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in yardımcılığına getirilmesi için prensip anlaşmasına varılan Eddie Newton, 2017'de Türkiye'de düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'ne katılmıştı. Ünlü futbol adamı, Haliç Kongre Merkezi'ndeki zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Chelsea forması hediye etmişti.



1997'de Middlesbrough'ya karşı 2-0 kazanılan FA Cup finalinde gol attı.

1998-99 sezonunda Chelsea'nin Kupa Galipleri Kupası'nı kazandığı kadrodaydı.

Maviler ile aynı sezonda Lig Kupası'nı da kazandı.

Chelsea 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürürken Di Matteo'nun yardımcısıydı.

Aynı sezonda FA Cup zaferini de tattı.



PRO LİSANSI VAR

Trabzonspor'un perşembe günü Türkiye'ye getireceği Eddie Newton, resmi imzaların ardından Hüseyin Çimşir'in ekibinde göreve başlayacak. 48 yaşındaki futbol adamının PRO lisansı da bulunuyor.



MÜSLÜMANLIĞI TERCİH ETTİ

Eddie Newton futbolculuk kariyeri sonrası hayatının en önemli kararını aldı. İslam dinini seçti. Bu kararını da şu sözlerle açıklıyor: "İslamiyet beni daha doğru bir insan haline getirdi. İşlerimi samimiyetle, dürüstlükle yapmamı sağladı. Hayatımı düzgün şekilde yaşamama yardım etti. Evliyim ve çocuklarımla birlikte düzenli bir hayat yaşıyorum. İslamiyet sayesinde kendi içimdeki zenginliği keşfettim"



EŞİ TÜRK

Fırtına'nın yeni yardımcı hocası Eddie Newton'ın eşi bir Türk. 48 yaşındaki çalıştırıcı Zeliha Newton ile evli.



ÇİMŞİR'E BENZİYOR

Trabzonspor'un yeni yardımcı antrenörü olacak Eddie Newton'ın kariyeri Hüseyin Çimşir ile benzerlik taşıyor. Çimşir, bordo-mavili kapıdan ilk olarak 12 yaşında girmişti. Newton ise Chelsea formasını sırtına ilk geçirdiğinde 13 yaşındaydı.

MIKEL VE STU İLE BULUŞUYOR

Newton uzun Chelsea kariyerinde yolu Trabzonspor ile kesişen birçok isimle birlikte çalıştı. Mevcut kadrodan Obi Mikel ve Daniel Sturridge ile çok yakın olan Newton, geçmişte bordo-mavili formayı taşımış Bosingwa, Cech, Malouda, Marin gibi isimlerle de Chelsea'de görev yapmıştı.



ÇİMŞİR İSTEDİ

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir yeniliğe ne kadar açık bir tarzı olduğunu kısa sürede gösterdi. Eddie Newton'ın Fırtına ile anlaşmasını Çimşir'in istediği öğrenildi. Çimşir, başarılı futbol adamının kendisine birçok konuda yardım edeceğini düşünüyor. Ayrıca onun bilgilerinden de faydalanacak.