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21 Ocak 2020, Salı
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Asan'ın yıldızı parlıyor! İdmana dolmuşla gidip geliyordu

Serkan Asan'ın yıldızı parlıyor! İdmana dolmuşla gidip geliyordu

'un Türk futboluna sunduğu son yıldız adayı Asan performansıyla alkış topluyor. 6-0 kazanılan maçında ikinci devrede oyuna giren 20 yaşındaki sağ bek, bindirmeleri, pasları, aklıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Maç sonunda "Annem maç sonu ağlıyordu, babam duygulanmıştı. En büyük hayalim 'da şampiyon olarak aileme bir ev almak" sözleriyle gündeme oturan geçen sezona kadar idmana dolmuşla gidip geliyordu. Genç yıldız adayı aylık 10 bin TL maaşla oynuyor.

AZMİMİZ HIRSIMIZ VAR
zaferi sonrası yöneticiler de bir hayli keyifliydi. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ''Yolumuz uzun ama azmimiz var. Hırsımız var. Mücadelemiz var. Hep beraber el ele dedi. Sertaç Güven ise ''Oyuncularımızın hırsını ve iştahını beğendim. Böyle devam'' ifadelerini kullandı.


  1. 21.1.2020
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