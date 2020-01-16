Trabzonspor'da Ndiaye’nin lisansı yetişecek
Stoke City kulübünden kiralanan Badou Ndiaye'nin lisansını Denizlispor maçına yetiştirecek. Ogenyi Onazi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettikten sonra yabancı kontenjanında yer açan bordo-mavililerin, resmi işlemleri tamamladıktan sonra oyuncunun ismini TFF'ye bildireceği ve tecrübeli orta sahanın pazar günkü karşılaşmaya yetiştirileceği belirtildi.
Stoke City kulübünden kiralanan Badou Ndiaye'nin lisansını Denizlispor maçına yetiştirecek. Ogenyi Onazi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettikten sonra yabancı kontenjanında yer açan bordo-mavililerin, resmi işlemleri tamamladıktan sonra oyuncunun ismini TFF'ye bildireceği ve tecrübeli orta sahanın pazar günkü karşılaşmaya yetiştirileceği belirtildi.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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