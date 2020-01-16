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16 Ocak 2020, Perşembe
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'da Ndiaye’nin lisansı yetişecek

Trabzonspor'da Ndiaye’nin lisansı yetişecek

Stoke City kulübünden kiralanan Badou Ndiaye'nin lisansını Denizlispor maçına yetiştirecek. 'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettikten sonra yabancı kontenjanında yer açan bordo-mavililerin, resmi işlemleri tamamladıktan sonra oyuncunun ismini 'ye bildireceği ve tecrübeli orta sahanın pazar günkü karşılaşmaya yetiştirileceği belirtildi.

Stoke City kulübünden kiralanan Badou Ndiaye'nin lisansını Denizlispor maçına yetiştirecek. 'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettikten sonra yabancı kontenjanında yer açan bordo-mavililerin, resmi işlemleri tamamladıktan sonra oyuncunun ismini 'ye bildireceği ve tecrübeli orta sahanın pazar günkü karşılaşmaya yetiştirileceği belirtildi.

  1. 16.1.2020
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