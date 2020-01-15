Kasımpaşa maçı 30 TL
Trabzonspor'un, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı biletleri satışa sunuldu. 19 Ocak 2020 Pazar günü 16.00'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 70 TL, Kategori 2 60 TL, Kategori 3 50 TL, Kategori 4 40 TL, Kale Arkaları 30 TL.
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
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Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Kasımpaşa maçı 30 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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