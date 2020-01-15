Kasımpaşa maçı 30 TL - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Kasımpaşa maçı 30 TL

maçı 30 TL

Kasımpaşa maçı 30 TL

'un, 'in 18'inci haftasında oynayacağı maçı biletleri satışa sunuldu.

'un, 'in 18'inci haftasında oynayacağı maçı biletleri satışa sunuldu. 19 Ocak 2020 Pazar günü 16.00'da Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 70 TL, Kategori 2 60 TL, Kategori 3 50 TL, Kategori 4 40 TL, Kale Arkaları 30 TL.

  1. 15.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa maçı 30 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN