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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Çimşir'in yardımcıları belli oluyor!

Çimşir'in yardımcıları belli oluyor!

temsilcisinde teknik direktörlük görevine getirilen 'in ekibi de şekil alıyor. Muzaffer Bilazer, Metin Aktaş'ın yanı sıra bordo-mavililerin eski oyuncularından Mehmet Yılmaz'ın da bu yardımcı kadrosuna girebileceği belirtildi.

temsilcisinde teknik direktörlük görevine getirilen 'in ekibi de şekil alıyor. Muzaffer Bilazer, Metin Aktaş'ın yanı sıra bordo-mavililerin eski oyuncularından Mehmet Yılmaz'ın da bu yardımcı kadrosuna girebileceği belirtildi. Bu arada taraftarın gönlünde de var. Bordo-mavili yönetim, Hüseyin Çimşir ile görüştükten sonra Portekizli eski yıldız için kararını verecek.

  1. 6.1.2020
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