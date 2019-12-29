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29 Aralık 2019, Pazar
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Maestrodan 2 asist

Maestrodan 2 asist

Bu sezonki formuyla parmak ısırtan , farklı galibiyete 2 asistle katkıda bulundu. Sörloth'un attığı 2. golde pası veren isim Arjantinli maestroydu.

Bu sezonki formuyla parmakısırtan , farklı galibiyete 2 asistle katkıda bulundu. Sörloth'un attığı 2. golde pası veren isim Arjantinli maestroydu. Sosa, 7 maçtır gol atamasa da asist sayısını ligde 4, toplamda 6'ya yükseltti.

  1. 29.12.2019
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