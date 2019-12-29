Siyah inci Nwakaeme

37. dakikada Sosa'nın pasını ağlara gönderen Nwakaeme de gecenin yıldızlarındandı. Bu sezonki gol sayısını 5'e çıkaran Nwakaeme, Fırtına'da büyük bir başarı istatistiği yakaladı. Nijeryalı yıldızın takım arkadaşlarına gol pası verdiği karşılaşmalarda Karadeniz temsilcisi 13 galibiyet aldı. Sadece 1 kez yenildi. 30 yaşındaki oyuncu son 2 sezonda atılan 98 golün yüzde 29'una direkt etki etti. Böylece Trabzonspor forması giydiği son iki sezonda Süper Lig'de takımı adına en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu (15 gol, 14 asist).