Siyah inci Nwakaeme
37. dakikada Sosa'nın pasını ağlara gönderen Nwakaeme de gecenin yıldızlarındandı. Bu sezonki gol sayısını 5'e çıkaran Nwakaeme, Fırtına'da büyük bir başarı istatistiği yakaladı.
37. dakikada Sosa'nın pasını ağlara gönderen Nwakaeme de gecenin yıldızlarındandı. Bu sezonki gol sayısını 5'e çıkaran Nwakaeme, Fırtına'da büyük bir başarı istatistiği yakaladı. Nijeryalı yıldızın takım arkadaşlarına gol pası verdiği karşılaşmalarda Karadeniz temsilcisi 13 galibiyet aldı. Sadece 1 kez yenildi. 30 yaşındaki oyuncu son 2 sezonda atılan 98 golün yüzde 29'una direkt etki etti. Böylece Trabzonspor forması giydiği son iki sezonda Süper Lig'de takımı adına en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu (15 gol, 14 asist).
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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