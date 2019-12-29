Kara fırtına Sturridge

Trabzon'un İngiliz santrforu Daniel Sturridge de farklı galibiyette başrol oynadı. Mücadeleye 11'de başlayan 30 yaşındaki forvet, biri penaltıdan olmak üzere 2 golle yıldızını parlattı. Ligde 4 gol, 4 asiste ulaşan Sturridge, uzun süre sonra bir ilki de gerçekleştirdi. Tecrübeli forvet son olarak 26 Eylül 2015'te oynanan Liverpool- Aston Villa mücadelesinde 2 gol birden atmıştı.