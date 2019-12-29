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29 Aralık 2019, Pazar
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Kazanan takım sahada

Kazanan takım sahada

Ünal Karaman, Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen kadroyu bozmadan sahaya sürdü. Grip olan Doğan, cezalı+sakat Yusuf Sarı ve kontenjana takılan Onazi kadroda yer almadı.

Ünal Karaman, Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen kadroyu bozmadan sahaya sürdü. Grip olan Doğan, cezalı+sakat Yusuf Sarı ve kontenjana takılan Onazi kadroda yer almadı.
  1. 29.12.2019
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