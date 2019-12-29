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29 Aralık 2019, Pazar
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7 günlük başladı

7 günlük tatil başladı

Bordo-mavili takımda 7 gün sürecek devre arası tatili başladı. Bir hafta dinlenecek olan futbolcular 4 Ocak'ta toplanıp, kamp için Antalya'ya gidecek. Burada 3 hazırlık maçı yapılacak.

Bordo-mavili takımda 7 gün sürecek devre arası tatili başladı. Bir hafta dinlenecek olan futbolcular 4 Ocak'ta toplanıp, kamp için Antalya'ya gidecek. Burada 3 hazırlık maçı yapılacak.
  1. 29.12.2019
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