14 maçta gol yedi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri 14 maçta gol yedi

14 maçta gol yedi

14 maçta gol yedi

Savunmadaki sıkıntı devam etti. 10 eksikli Kayseri'den iki gol yiyen bordo-mavililer, ilk yarıda sadece 3 maçta kalesini kapattı. (Alanya 1-0, Konya 1-0, Ankaragücü 3-0). Taraftarlar yenilen ilk golden sonra 'Kayserispor' diye bağırdı.

Savunmadaki sıkıntı devam etti. 10 eksikli Kayseri'den iki gol yiyen bordo-mavililer, ilk yarıda sadece 3 maçta kalesini kapattı. (Alanya 1-0, Konya 1-0, Ankaragücü 3-0). Taraftarlar yenilen ilk golden sonra 'Kayserispor' diye bağırdı.
  1. 29.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

14 maçta gol yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN