Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku

'da Uğurcan Çakır şoku

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku

Süper Lig'in 17. haftasında evinde 'u konuk ettiği karşılaşmada bir şoku yaşandı. Maçın 52. dakikasında sakatlanan Uğurcan Çakır, oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 17. haftasında , Şenol Günel Akyazı Stadyumu'nda 'u konuk ediyor.

Karşılaşmanın 52. dakikasında hava topu mücadelesinden sonra ayağını ters bir şekilde yere basan Uğurcan Çakır, oyuna devam edemedi.

Çakır'ın yerine oyuna Erce Kardeşler dahil oldu.

  1. 28.12.2019
  2. Güncelleme: 28.12.2019 18:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN