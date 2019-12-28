Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada bir sakatlık şoku yaşandı. Maçın 52. dakikasında sakatlanan Uğurcan Çakır, oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Şenol Günel Akyazı Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk ediyor.
Karşılaşmanın 52. dakikasında hava topu mücadelesinden sonra ayağını ters bir şekilde yere basan Uğurcan Çakır, oyuna devam edemedi.
Çakır'ın yerine oyuna Erce Kardeşler dahil oldu.
- 28.12.2019
- Güncelleme: 28.12.2019 18:58
- Galatasaray'ın yeni Bruma'sı canlı yayında açıklandı! Sudan ucuz transfer...
- Yılın transferi yükleniyor... Süper Lig’i sallayacak dünya yıldızı!
- Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte Çaykur Rizespor 11'i...
- Arteta geldi işler değişti! Mesut Özil ve Chelsea...
- Böylesi hiç görülmedi! Fırat Aydınus Beşiktaş maçında...
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.