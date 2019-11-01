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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (16. hafta)

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçında Gençlerbirliği Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken Medipol Başakşehir deplasmanda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 3-1 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 22.12.2019 21:07
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (16. hafta)

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (16. hafta)

Günün ilk maçında Gençlerbirliği, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (16. hafta)

Kayserispor'a konuk olan Medipol Başakşehir, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (16. hafta)

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 3-1 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (16. hafta)

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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