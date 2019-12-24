Sosa: İyi oynadık ve kazandık

Konyaspor'u mağlup eden bordo-mavililerde Sosa önemli açıklamalarda bulundu. "En son maçta aldığımız yenilgi bizi derinden etkiledi. Konya karşısında önemli olan iyi bir futbol ortaya koymaktı, bunu başardık" diyen Sosa, soyunma odasına giderken Sturridge ile ne konuştuğuna dair şu açıklamayı yaptı: "Orada kendisiyle pozisyonları değerlendiriyorduk. Neyi yanlış ve doğru yaptığımızı değerlendiriyorduk. Herhangi bir sorun olmadı"