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24 Aralık 2019, Salı
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: İyi oynadık ve kazandık

Sosa: İyi oynadık ve kazandık

'u mağlup eden bordo-mavililerde önemli açıklamalarda bulundu.

'u mağlup eden bordo-mavililerde önemli açıklamalarda bulundu. "En son maçta aldığımız yenilgi bizi derinden etkiledi. karşısında önemli olan iyi bir futbol ortaya koymaktı, bunu başardık" diyen Sosa, soyunma odasına giderken Sturridge ile ne konuştuğuna dair şu açıklamayı yaptı: "Orada kendisiyle pozisyonları değerlendiriyorduk. Neyi yanlış ve doğru yaptığımızı değerlendiriyorduk. Herhangi bir sorun olmadı"

  1. 24.12.2019
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