Sosa: İyi oynadık ve kazandık
Konyaspor'u mağlup eden bordo-mavililerde Sosa önemli açıklamalarda bulundu.
Konyaspor'u mağlup eden bordo-mavililerde Sosa önemli açıklamalarda bulundu. "En son maçta aldığımız yenilgi bizi derinden etkiledi. Konya karşısında önemli olan iyi bir futbol ortaya koymaktı, bunu başardık" diyen Sosa, soyunma odasına giderken Sturridge ile ne konuştuğuna dair şu açıklamayı yaptı: "Orada kendisiyle pozisyonları değerlendiriyorduk. Neyi yanlış ve doğru yaptığımızı değerlendiriyorduk. Herhangi bir sorun olmadı"
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
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md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
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Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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