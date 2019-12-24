Sörloth: Babam benden daha iyi
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Sörloth önemli açıklamalarda bulundu. Norveçli santrfor attığı gol ile ilgili olarak, "Daha önce birkaç defa gerçekleşti ilk gol atma olayı. Attığım golde Nwakaeme'ye hak vermek gerekiyordu. Nerede ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor. Harika işler yapıyor" diye konuştu.
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Sörloth önemli açıklamalarda bulundu. Norveçli santrfor attığı gol ile ilgili olarak, "Daha önce birkaç defa gerçekleşti ilk gol atma olayı. Attığım golde Nwakaeme'ye hak vermek gerekiyordu. Nerede ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor. Harika işler yapıyor" diye konuştu. Bu arada babası ile arasında geçen diyaloğu anlatan Sörloth, "Her gün konuşuyoruz kendisiyle, sürekli iletişimdeyiz. Bana yapmam gerekenleri söylüyor. Şu an için benden biraz daha iyi ama ona yetişeceğim" dedi.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
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md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
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Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Sörloth: Babam benden daha iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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