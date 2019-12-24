Sörloth: Babam benden daha iyi

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Sörloth önemli açıklamalarda bulundu. Norveçli santrfor attığı gol ile ilgili olarak, "Daha önce birkaç defa gerçekleşti ilk gol atma olayı. Attığım golde Nwakaeme'ye hak vermek gerekiyordu. Nerede ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor. Harika işler yapıyor" diye konuştu. Bu arada babası ile arasında geçen diyaloğu anlatan Sörloth, "Her gün konuşuyoruz kendisiyle, sürekli iletişimdeyiz. Bana yapmam gerekenleri söylüyor. Şu an için benden biraz daha iyi ama ona yetişeceğim" dedi.