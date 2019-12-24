Sörloth efsanesi

Karadeniz temsilcisinin Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak renklerine kattığı Alexander Sörloth, Trabzonspor'u adeta şaha kaldırıyor. Dün galibiyeti getiren Norveçli forvet, Süper Lig'de geride kalan 16 haftada 10 ayrı maçta 10 kez ağları sarsmayı başardı. Ayrıca 4 de asist katkısı sağladı. 23 yaşındaki santrfor, Altay ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da kenardan oyuna dahil olup galibiyet golünü kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu UEFA Avrupa Ligi'ni de boş geçmedi.

KENDİ REKORUNU KIRACAK

Sörloth, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag'a hem içeride hem de deplasmanda 1'er gol attı. Bu kulvarda ayrıca 1 de asisti bulunuyor. 1.95 boyundaki yıldız şu ana kadar Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 maçta 13 defa ağları sarstı, 5 de asist yaptı. Yıldız isim kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Bodo Glimt ve Midtjylland'da 15'er gol atan Sörloth devre arası gelmemişken bu rakamı tehdit ediyor. Yıldız isim sezonun geri kalanında 3 defa daha ağları sarsarsa rekorunu kıracak. Bordo-mavili taraftarlar onu her maç ayakta alkışlıyor.

O ATINCA KAYBETMİYOR

Fırtına, Alexander Sörloth'un fileleri sarstığı 10 maçta hiç yenilmedi. Norveçli yıldızın gol attığı karşılaşmaların 6'sını kazanan Karadeniz temsilcisi, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

5 MAÇTA AÇILIŞ GOLÜ

Trabzonspor'un Norveçli santrforu, dün gece Konyaspor'u da boş geçmedi. Alexander Sörloth, 37'de fileleri sarstı ve Süper Lig'de 5 maçta en çok açılış golünü atan oyuncu olmayı başardı. Bu arada Norveçli santrfor bu sezon attığı 10 golün 6'sını deplasmanda kaydetti