Sörloth efsanesi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Sörloth efsanesi

Sörloth efsanesi

Sörloth efsanesi

Sezon başında transfer edilen Norveçli ligi domine etmeyi sürdürüyor... 24 yaşındaki yıldız kariyerinde 2 kez 15 gole ulaşmıştı. Fırtına’da Lig, Avrupa ve kupada 13 golü buldu

temsilcisinin 'tan 2 yıllığına kiralık olarak renklerine kattığı , 'u adeta şaha kaldırıyor. Dün galibiyeti getiren Norveçli forvet, 'de geride kalan 16 haftada 10 ayrı maçta 10 kez ağları sarsmayı başardı. Ayrıca 4 de asist katkısı sağladı. 23 yaşındaki santrfor, Altay ile oynanan karşılaşmasında da kenardan oyuna dahil olup galibiyet golünü kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu 'ni de boş geçmedi.

KENDİ REKORUNU KIRACAK

Sörloth, Avrupa Ligi 3. eleme turunda 'a hem içeride hem de deplasmanda 1'er gol attı. Bu kulvarda ayrıca 1 de asisti bulunuyor. 1.95 boyundaki yıldız şu ana kadar Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 maçta 13 defa ağları sarstı, 5 de asist yaptı. Yıldız isim kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Bodo Glimt ve Midtjylland'da 15'er gol atan Sörloth devre arası gelmemişken bu rakamı tehdit ediyor. Yıldız isim sezonun geri kalanında 3 defa daha ağları sarsarsa rekorunu kıracak. Bordo-mavili taraftarlar onu her maç ayakta alkışlıyor.

O ATINCA KAYBETMİYOR

Fırtına, Alexander Sörloth'un fileleri sarstığı 10 maçta hiç yenilmedi. Norveçli yıldızın gol attığı karşılaşmaların 6'sını kazanan Karadeniz temsilcisi, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

5 MAÇTA AÇILIŞ GOLÜ

Trabzonspor'un Norveçli santrforu, dün gece 'u da boş geçmedi. Alexander Sörloth, 37'de fileleri sarstı ve Süper Lig'de 5 maçta en çok açılış golünü atan oyuncu olmayı başardı. Bu arada Norveçli santrfor bu sezon attığı 10 golün 6'sını deplasmanda kaydetti

  1. 24.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth efsanesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN