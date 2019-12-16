Rodallega: Trabzonspor aileme çok iyi davrandı sevinemezdim - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Rodallega: Trabzonspor aileme çok iyi davrandı sevinemezdim

Rodallega: aileme çok iyi davrandı sevinemezdim

Rodallega: Trabzonspor aileme çok iyi davrandı sevinemezdim

'in 15. haftasında ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Horozlar 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri atan , eski takımı Trabzonspor'a attığı gollerden sonra sevinmedi. Bu konuyla ilgili gelen bir soruya cevap veren golcü futbolcu, ''Trabzonspor aileme çok iyi davrandı sevinemezdim'' ifadelerini kullandı.

Denizlispor, 'u 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puan kazandı. Maçta yıldızlaşan Rodallega attığı 2 golle Horozlar'ı galibiyete taşıdı. Kolombiyalı futbolcu attığı gollerden sonra sevinmedi ve maçtan sonra bu konuya açıklık getirdi. İşte Rodallega'nın o açıklamaları...

Hugo Rodallega: Maçtan önce takım arkadaşlarıma söylemiştim. Zorlu bir deplasmana gittiğimiz konusunda uyardım. Seyirci nedeniyle çok zor bir maç olacağını söyledim.

İlk yarıda iyi oynayamadık, ısınamadık atmosferden ötürü. İkinci yarıda bir reaksiyon gösterdik. Bunu beraber başardık. Beraber oynarsak bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk.

Attığım golden sonra sevinemezdim. Burada geçirdiğim zaman süresince Trabzonspor aileme çok iyi davrandı. Ayrıca, burada geçirdiğim zaman için de sevinmemem gerekiyordu. Ben Trabzonspor'a her zaman teşekkür ederim. Burada gol atmak nasipmiş.

Denizlispor taraftarından, sevinmediğim için de özür diliyorum. Ekmek yediğim her yere saygı duyarım. Bu nedenle bu açıklamayı yapıyorum.

  1. 16.12.2019
  2. Güncelleme: 16.12.2019 22:56
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rodallega: Trabzonspor aileme çok iyi davrandı sevinemezdim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN