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12 Aralık 2019, Perşembe
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Son 4 maçta kazanamadı

Son 4 maçta kazanamadı

 Lig'in 15. haftasının hakemleri belli oldu. Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Denizlispor karşılaşmasında düdük çalacak. VAR'da da var. 1980 doğumlu Özkahya ile Fırtına son 4 maçını kazanamadı. İşte sırasıyla o karşılaşmalar... : 2-2, Alanya: 0-1, Osmanlı 3-3, : 0-2.

Lig'in 15. haftasının hakemleri belli oldu. Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Denizlispor karşılaşmasında düdük çalacak. VAR'da da var. 1980 doğumlu Özkahya ile Fırtına son 4 maçını kazanamadı. İşte sırasıyla o karşılaşmalar... : 2-2, Alanya: 0-1, Osmanlı 3-3, : 0-2.
  1. 12.12.2019
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