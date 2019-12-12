Son 4 maçta kazanamadı
Süper Lig'in 15. haftasının hakemleri belli oldu. Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Denizlispor karşılaşmasında Halis Özkahya düdük çalacak. VAR'da da Mete Kalkavan var. 1980 doğumlu Özkahya ile Fırtına son 4 maçını kazanamadı. İşte sırasıyla o karşılaşmalar... Konya: 2-2, Alanya: 0-1, Osmanlı 3-3, Beşiktaş: 0-2.
- 12.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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