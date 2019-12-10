3 puan 2 asist 3 çakmak

Bordo-mavililerin Antalyaspor'u 3-1 yendiği mücadelenin 59. dakikasında kenara gelirken Daniel Sturridge'e yabancı maddeler atıldı. İngiliz futbolcu, bunları yerden toplayıp hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya gösterirken şaşkınlığını da gizleyemedi. 30 yaşındaki futbolcu maç sonu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "3 puan, 2 asist ve 3 çakmak. Şaka bir yana lütfen sahaya bir şeyler atmayın. Oyuncuların güvenliği, taraftarlar tarafından tehlikeye atılmamalı" dedi. Sturridge "Statta yanımızda oturan çocuklara bu şekilde örnek olmamalıyız. Bunun normal bir davranış olduğunu zannederler ve gelecekte onlar da atarlar. Bu iyi ve ahlaklı bir davranış değil" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'

Daniel Sturridge sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı 2 maçta da skora etki etti. Kupada Altay ağlarını havalandıran İngiliz yıldız, Süper Lig'de 3-1 kazanılan Antalyaspor deplasmanında da 2 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu "Artık daha fazla süre almaya hazırım. Takıma katkımın artmasını istiyorum" diye konuştu.