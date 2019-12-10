3 puan 2 asist 3 çakmak
Sturridge, Antalyaspor deplasmanını bu sözlerle özetledi. İngiliz yıldız "Sahaya bir şey atmayın. Çocuklara bu şekilde örnek olamayız" dedi.
Bordo-mavililerin Antalyaspor'u 3-1 yendiği mücadelenin 59. dakikasında kenara gelirken Daniel Sturridge'e yabancı maddeler atıldı. İngiliz futbolcu, bunları yerden toplayıp hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya gösterirken şaşkınlığını da gizleyemedi. 30 yaşındaki futbolcu maç sonu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "3 puan, 2 asist ve 3 çakmak. Şaka bir yana lütfen sahaya bir şeyler atmayın. Oyuncuların güvenliği, taraftarlar tarafından tehlikeye atılmamalı" dedi. Sturridge "Statta yanımızda oturan çocuklara bu şekilde örnek olmamalıyız. Bunun normal bir davranış olduğunu zannederler ve gelecekte onlar da atarlar. Bu iyi ve ahlaklı bir davranış değil" ifadelerini kullandı.
'KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'
Daniel Sturridge sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı 2 maçta da skora etki etti. Kupada Altay ağlarını havalandıran İngiliz yıldız, Süper Lig'de 3-1 kazanılan Antalyaspor deplasmanında da 2 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu "Artık daha fazla süre almaya hazırım. Takıma katkımın artmasını istiyorum" diye konuştu.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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