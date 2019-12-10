3 puan 2 asist 3 çakmak - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri 3 puan 2 asist 3 çakmak

3 puan 2 asist 3 çakmak

3 puan 2 asist 3 çakmak

Sturridge, deplasmanını bu sözlerle özetledi. İngiliz yıldız "Sahaya bir şey atmayın. Çocuklara bu şekilde örnek olamayız" dedi.

Bordo-mavililerin 'u 3-1 yendiği mücadelenin 59. dakikasında kenara gelirken 'e yabancı maddeler atıldı. İngiliz futbolcu, bunları yerden toplayıp hakem 'ya gösterirken şaşkınlığını da gizleyemedi. 30 yaşındaki futbolcu maç sonu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "3 puan, 2 asist ve 3 çakmak. Şaka bir yana lütfen sahaya bir şeyler atmayın. Oyuncuların güvenliği, taraftarlar tarafından tehlikeye atılmamalı" dedi. Sturridge "Statta yanımızda oturan çocuklara bu şekilde örnek olmamalıyız. Bunun normal bir davranış olduğunu zannederler ve gelecekte onlar da atarlar. Bu iyi ve ahlaklı bir davranış değil" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'

Daniel Sturridge sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı 2 maçta da skora etki etti. Kupada Altay ağlarını havalandıran İngiliz yıldız, 'de 3-1 kazanılan Antalyaspor deplasmanında da 2 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu "Artık daha fazla süre almaya hazırım. Takıma katkımın artmasını istiyorum" diye konuştu.

  1. 10.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

3 puan 2 asist 3 çakmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN