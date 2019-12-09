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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Nwakaeme affetmedi

Nwakaeme affetmedi

Fırtına'nın 30 yaşındaki sol kanadı, 'da yine skora etki etti. Nijeryalı yıldız, ’nin asistinde ağları sarstı

ekibi, 'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup ederken Anthony Nwakaeme tabelayı değiştirmeye devam etti. Tecrübeli futbolcu skor 1-1'ken kullanılan kornerde arka direkte kendini unutturdu. 'nin akıl dolu kafa pasında arkada rahat bir pozisyonda bulunan Nwakaeme meşin yuvarlağı rahat bir şekilde ağlarla buluşturdu. Nijeryalı kanat oyuncusu böylece bu sezon 4. golünü kaydetti. Nwakaeme'nin bu gollerinin 3'ü deplasman maçlarında geldi. Karadeniz ekibi onun gol attığı tüm karşılaşmalarda 3 puana uzandı. Başarısı futbolcunun 'de ayrıca 3 asisti bulunuyor.
  1. 9.12.2019
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