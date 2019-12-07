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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Sörloth müjdesi

Sörloth müjdesi

Fırtına yarın deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını 'da sürdürdü. yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve katılmazken, kampında sakatlanan Novak bir bölümünde takımla çalıştı. Önceki gün sakatlık yaşayan da idmana çıktı.

Fırtına yarın deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını 'da sürdürdü. yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve katılmazken, kampında sakatlanan Novak bir bölümünde takımla çalıştı. Önceki gün sakatlık yaşayan da idmana çıktı. Oldukça neşeli geçen çalışmada kahkahalar havada uçuşurken, taktik antrenmanı kazanan takım büyük sevinç yaşadı. Futbolcuların teknik ekiple de sık sık şakalaşması dikkat çekti.
  1. 7.12.2019
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