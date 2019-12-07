En iyisi Trabzon

Trabzonspor'un forveti Sörloth, bordo-mavili kulüpte çok mutlu olduğunu söyledi. Norveçli santrfor, gördüğü en ateşli taraftarın Trabzonspor'da olduğunu ifade ederek, "Futbolun içinde bulunduğum, futbolun bir parçası olduğum andan beri gördüğüm en iyi ve coşkulu atmosferin Trabzon'da olduğunu söyleyebilirim. En iyi taraftar grubu Trabzon'da var. Burada taraftarımızın önünde oynadığımız Sparta Prag karşılaşmasında atmosfer o kadar inanılmazdı ki birden kalp atışlarımı hızlandı. Devre arasında vücuduma heyecandan kramplar girmeye başlamıştı. Bu anı unutmam imkansız" diye konuştu.

Babası Goran Sörlorth ve Novak'ın transferinde etkili olduğunu belirten 23 yaşındaki forvet, "Trabzonspor'u tercih etmemde öne çıkan iki sebep var. Süper Lig'in çok çekişmeli ve zor olduğunu biliyordum. Ayrıca Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansınız oluyor. Bu liglerde kendinizi gösterme şansı bulmak da tercih etmemde öncelikli sebeplerden biriydi. Bir diğeri ise Trabzonspor'un her zaman zirveye oynayan bir kulüp olmasıydı. Cyrstal Palace ise ilk önceliği ligde kalmaktı. Türkiye'ye daha erken gelmiş olsaydım belki sıkıntılar yaşayabilirdim. Doğru zamanda, doğru yerdeyim" ifadesini kullandı.

ÜNAL KARAMAN ÇOK İYİ BİR HOCA

Sörloth, Ünal Karaman'ın çok iyi bir antrenör olduğunu ifade ederek, "Ofansif futbol oynatmaya çalışıyor, dolayısıyla bu yönüyle de benim tam aradığım antrenör olduğunu söyleyebilirim. Bazen kazandığımız maçlardan sonra bile iyi performans göstermediysek soyunma odasına gelerek kazandığımızı ancak iyi oynamadığımızı söyler. Bu da bizi çok etkiliyor" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE TAM BANA GÖRE

Sertlikten asla kaçınmadığını aksine bunun hoşuna gittiğini de vurgulayan Norveçli Sörloth, şöyle konuştu: "Açıkçası benim tam olarak aradığım durum. Türkiye'deki futbol tarzını seviyorum. Maç içerisinde defans oyuncularıyla, stoperlerle mücadele etmek hoşuma gidiyor. Oyun içinde fiziksel gücünü kullanabilmeyi seven bir oyuncuyum. Bu anlamda Süper Lig'in bana tam olarak uyan bir lig olduğunu söyleyebilirim. Kendini güç olarak geliştirebileceğin bir ülke burası. Kendime rakamsal anlamda gol hedefi asla koymam."

BABAM VE KARAMAN

Sörloth, babasının geçmişte Ünal Karaman ile farklı takımlarla karşı karşıya oynamış olmasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Karaman bir gün bana, babama karşı oynadığını ve onu hatırladığını söyledi. Daha sonra babam da araştırmış ve o günleri hatırladı. İkisi de benzer özellikler taşıyan futbolcular. İkisi de çok uzun boylu değil ama çok güçlü ve yetenekli oyunculardı. Sanıyorum ki ikisi o dönemde bolca ikili mücadeleye girmişlerdir."

50 KİŞİ İÇERİ DALDI

Sörloth, şehirde yaşadığı bazı anıları ise şöyle anlattı: "İlk geldiğim günlerde bir TV almak için teknoloji mağazasına gitmiştim. Bir taraftar benimle fotoğraf çekilmek istediğini söyledi. Sanırım WhatsApp'ta bir grup konuşmasında bu fotoğrafı yayınladı. Sonrasında bir anda yaklaşık 50 kişi birden mağazanın içine doluşmaya başladı. Mağazanın yetkilileri yardımcı olmasa arabaya binip, evime gidebilmem bile mümkün değildi. İnanılmazdı."