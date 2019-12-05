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05 Aralık 2019, Perşembe
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’tan süper haber

Novak’tan süper haber

Fırtına'ya müjdesi... Geçen ay Çekya 'nda sakatlanan 29 yaşındaki sol bek beklenenden erken dönecek. Tedavi süreci hızlı ilerleyen 1.84 boyundaki savunmacı, koşulara başlamıştı

Fırtına'ya müjdesi... Geçen ay Çekya 'nda sakatlanan 29 yaşındaki sol bek beklenenden erken dönecek. Tedavi süreci hızlı ilerleyen 1.84 boyundaki savunmacı, koşulara başlamıştı. Novak, fizyoterapist eşliğinde salonda özel çalışmalar da yapıyor. Sağlık ekibi, 15. haftadaki Denizlispor maçına Novak'ı yetiştirmeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcunun takımda alternatifi yok.
  1. 5.12.2019
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