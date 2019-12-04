Trabzonspor'un Basel maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında İsviçre'nin Basel takımıyla perşembe deplasmanda oynayacağı maçın misafir tribün biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre temsilcisi Basel ile 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Basel maçı misafir tribün biletlerinin e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden 165 liradan satışa sunulduğu belirtildi.
Taraftarların dikkat etmesi gereken hususlara da işaret edilen açıklamada, sınırlı sayıda olan biletlerin satışının ?9 Aralık Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edeceği kaydedildi.
- 04.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
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Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
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KaraKartal Abouabakar
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
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Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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