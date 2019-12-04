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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'un maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un Basel maçı biletleri satışa çıktı

'un C Grubu son maçında 'nin takımıyla perşembe deplasmanda oynayacağı maçın misafir tribün biletleri satışa sunuldu.

'un C Grubu'nda temsilcisi ile 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Basel maçı misafir tribün biletlerinin e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden 165 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Taraftarların dikkat etmesi gereken hususlara da işaret edilen açıklamada, sınırlı sayıda olan biletlerin satışının ?9 Aralık Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edeceği kaydedildi.

  1. 04.12.2019
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