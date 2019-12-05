Kuzey yıldızı

Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay'ı deplasmanda mağlup etti: 2-1. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktığı maçta Fırtına, 45+1'de Sturridge ile öne geçti. 54'te Leandrinho'nun penaltısı ile skor 1-1 olurken, Karaman'dan gidişatı değiştirecek hamle geldi. İngiliz forvet çıktı ve yerine Sörloth girdi. Kuzey'in kralı da girer girmez ağları sarsmayı başardı.

9 YILLIK HASRET

Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'a elenen bordo-mavililer kupa hasretini 9 sezona çıkarmıştı. Son olarak 2009-10'da Şanlıurfa'da F.Bahçe'yi 3-1 yenerek mutlu sona ulaşan Karadeniz ekibinin son 9 sezonda yüzü gülmedi. Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975'te kupada final oynamayı başaran Trabzonspor, 14 finalin 8'inde şampiyonluğa ulaştı.

STURRIDGE DÖNDÜ VE ATTI

Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen Sturridge, sakatlığı nedeniyle uzun zamandır takımı yalnız bırakıyordu. Göztepe, Alanya, A.Gücü, Galatasaray, Krasnodar, Getafe karşılaşmalarını kaçıran 30 yaşındaki İngiliz forvet dün döndü ve golünü attı. Ünal Karaman, maç eksiği olan 1.85 boyundaki yıldızı 62'de çıkarıp Sörloth'u oyuna aldı.

GOL CANAVARI SÖRLOTH

Bordo-mavili takımın forveti Sörloth, 'altın' dönemini yaşıyor. Sezon başında sessiz sedasız transfer edilen, 13 Süper Lig maçında rakip fileleri 8 kez sarsan ve 4 de asist yapan 23 yaşındaki santrfor dün de takımına galibiyeti getirdi. Trabzonspor formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 kez fileleri sarsan Sörloth dün ile birlikte toplam 11 gole ulaşmayı başardı.

BİR BAKIŞTA 90 DAKİKA

7' Serkan'ın uzaklaştıramadığı top Trabzonspor ceza sahasına yöneldi. Oluşan karambolde Hüseyin son anda kafa ile topu kornere gönderdi.

31' Trabzonspor'da Ekuban sol kanattan çalımlarla son çizgiye inmeyi denedi ama topu oyun sahasında tutamadı ve tehlike büyümeden bitti.

45+1 Avdijaj'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sturridge, plase vuruşu ağları havalandırdı ve bordo-mavili takımı İzmir'de öne geçirmeyi başardı.

50' Sturridge'ye asist yapan Avdijaj ceza sahasının sol çaprazından içeri girdi, vuruşu kaleci Cihan'dan döndü. 23 yaşındaki yıldız mutlak golü kaçırdı

55' İvanildo Fernandes'in Hüsamettin'i ceza sahasında düşürmesiyle Altay lehine penaltı kararı verildi. Penaltı atışını gole çeviren Leandrinho, skora eşitliği getiren isim oldu.

62' Ceza sahasında Ekuban'ın pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı'nın gelişine vuruşu üst direkten geri döndü. Mutlak pozisyon sonuçsuz kaldı.

66' Yusuf Sarı'nın sağ kanattan yaptığı ortayı, birkaç dakika önce oyuna giren Sörloth kafasıyla tamamladı. Kaleci Cenk topa müdahale edemedi.

72' Trabzonspor'da Ekuban sol kanattan Sörloth'un önüne bir ara pas gönderdi. Yan hakem Sörloth'un ofsaytta olduğunu işaret etti.

83' Altay'da Özgür'ün kullandığı köşe vuruşuna Cenk kafa vurmayı denedi. Ancak Trabzon savunmasından seken top yeniden kornere gitti.