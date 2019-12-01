Trabzonspor'dan Bakan Albayrak'a teşekkür

Kongrede söz alan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Bankalar Birliği'nin borç yapılandırması için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Cora, "Sayın Albarak'ın, kulübümüzün Avrupa kupalarına katılmasında ve diğer takımların ekonomik olarak iyi bir noktaya gelmesinde önemli katkıları olmuştur" dedi.