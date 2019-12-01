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01 Aralık 2019, Pazar
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'dan Bakan Albayrak'a teşekkür

Trabzonspor'dan Bakan Albayrak'a teşekkür

Kongrede söz alan , 'nin yapılandırması için 'a teşekkür etti. Cora, "'ın, kulübümüzün Avrupa kupalarına katılmasında ve diğer takımların ekonomik olarak iyi bir noktaya gelmesinde önemli katkıları olmuştur" dedi.

Kongrede söz alan , 'nin yapılandırması için 'a teşekkür etti.

Cora, "'ın, kulübümüzün Avrupa kupalarına katılmasında ve diğer takımların ekonomik olarak iyi bir noktaya gelmesinde önemli katkıları olmuştur" dedi.

  1. 1.12.2019
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