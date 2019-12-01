Şırnak’tan misafir - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Şırnak’tan misafir

’tan misafir

Şırnak’tan misafir

'tan 'a gelen öğrenciler, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Başkan ve yöneticiler, öğrencilere forma hediye etti. Bugün olan özel konuklar, şehri gezip Şırnak'a dönecek.

'tan 'a gelen öğrenciler, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Başkan ve yöneticiler, öğrencilere forma hediye etti. Bugün olan özel konuklar, şehri gezip Şırnak'a dönecek.
  1. 1.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şırnak’tan misafir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN