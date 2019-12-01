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01 Aralık 2019, Pazar
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’ya tam yetki

Sosa’ya tam yetki

Arjantinli maestro, takımın sahadaki beyni olacak. Atakları organize edip, tempoyu ayarlayacak.

'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik heyet, oyunculara 'a saygı duyarak oynamaları gerektiğini anlatırken, 3 puan için yapılması gerekenleri tek tek anlattı. , Getafe maçında Yusuf, Hüseyin, ve Pereria'yı dinlendirerek derbiye verdiği önemi baştan gösterdi. Dört oyuncu idmanlarda özel programla bu maça hazırlandı. Karaman'ın bugün sahadaki eli ise Sosa olacak. Kaptan, atakları organize ederken, tempoyu da ayarlayacak. Genç oyunculara da yol gösterecek. Karaman ayrıca, Galatasaray'ın ligde aldığı sonuç ve oynadığı futbolun asla bu maç için ölçü olmayacağı uyarısında da bulundu, "Herkes sahada birbiriyle yardımlaşsın. Taraftarımızla bütünleşirsek yine 3 puanı alırız" talimatını verdi.
  1. 1.12.2019
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