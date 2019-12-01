Her yıl bir Yusuf satmalıyız

Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Mali Genel Kurulu dün yapıldı. Kongrede üyelere hitap eden başkan Ahmet Ağaoğlu, Bankalar Birliği ile 860 milyon TL borcu yapılandırdıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde kulübün borcu 1 milyarı aşmıştı. Yaptığımız çalışmalarla kadro maliyetini 38 milyon euro'dan 17 milyon euro'ya indirdik. Reklam ve sponsorlukta tarihimizin en büyük gelirlerini elde ettik. Bütçe açığını kapatmak için Yusuf Yazıcı gibi her yıl 1-2 oyuncu üretip, satmak zorundayız" dedi. Ağaoğlu, zirve yarışıyla ilgili olarak da, "20 milyon euro'luk kadromuz ile 75-80 milyon euro'luk kadrolarla aynı yerin mücadelesini veriyorum. Onlar da ben de şampiyonluk istiyorum. Yaşanan sakatlıklar ise olasıdır. Savaşa giriyorsanız bu kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Krasnodar ve Getafe maçlarına gençlerle çıkmalarına yönelik eleştirilere, "Yedeklerle çıkmadık. A takımımızla çıktık. Bu yönetimin bakış açısıdır ve çok doğru bir metot olduğuna inanıyoruz" yanıtını verdi.