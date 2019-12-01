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01 Aralık 2019, Pazar
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Oy birliği ile ibra edildi

Bordo-Mavili yönetim, genel kurulda mali ve idari açıdan . kurulu, borcun 987 milyon 828 TL’den 828 milyon TL’ye düştüğünü açıkladı. borcu 159 milyon TL azalırken, 2 sene önceki seviyesinin altına indi. bütçe 740 milyon TL olarak kabul edildi.

Bordo-Mavili yönetim, genel kurulda mali ve idari açıdan . kurulu, borcun 987 milyon 828 TL'den 828 milyon TL'ye düştüğünü açıkladı. borcu 159 milyon TL azalırken, 2 sene önceki seviyesinin altına indi. bütçe 740 milyon TL olarak kabul edildi.
  1. 1.12.2019
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