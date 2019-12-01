Bordo-Mavili yönetim, genel kurulda mali ve idari açıdan oy birliği ile ibra edildi. Denetleme kurulu, borcun 987 milyon 828 TL’den 828 milyon TL’ye düştüğünü açıkladı. Kulübün borcu 159 milyon TL azalırken, 2 sene önceki borç seviyesinin altına indi. Yeni bütçe 740 milyon TL olarak kabul edildi.
- 1.12.2019
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Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
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Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
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01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
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