Flaş derbi yorumu! "Trabzonspor Fatih Terim'in koltuğunu sallar"

TRABZONSPOR'UN PUAN KAYBI SÜRPRİZ OLUR | MERT KILIÇ

Sezon başından bu yana sakatlıklardan muzdarip olan iki takımın mücadelesinde galibiyet için tüm ibreler Trabzonspor'u gösteriyor. Yusuf Yazıcı'yı Lille'e göndermesine ve Abdülkadir Ömür'ü sakatlığa kurban vermesine rağmen başta Sosa-Nwakaeme-Sörloth üçlüsünün gösterdiği etkili performansla, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yakalanan pozitif havayı sürdüren Fırtına, maçın mutlak favorisi durumunda.

Club Brugge maçının ardından belki de isteyeceği son şey Trabzonspor deplasmanına çıkmak olan Galatasaray'ın istediği sonuçları alamamasına rağmen ortaya koyduğu mücadele takdire şayan. Ancak karşılarında hem kalite hem de mücadele açısından daha üstün bir ekip var. Sakat oyuncuların yanında Babel'in de cezalı olması Cimbom için büyük handikap.

Sakatların dönmesiyle kadro derinliği artan Trabzonspor'un dar rotasyonla üst üste maçlar oynayan yorgun Aslan karşısında yaşayacağı puan kaybı sürpriz olur. Ünal Karaman'ın takımın başına geçmesinin ardından iç sahada derbi kaybetmeyen bordo-mavililerin, taraftarının da desteğiyle bu serisini sürdüreceğini düşünüyorum.