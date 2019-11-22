Sörloth isyanı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Sörloth isyanı

Sörloth isyanı

Sörloth isyanı

 Lig ekibi , 12. hafta sonunda yalnızca 10 gol kaydedebildi.

Lig ekibi , 12. hafta sonunda yalnızca 10 gol kaydedebildi. Taraftarların Sörloth'u kadroda düşünmeyen ve 'a kiralık gitmesine neden olan teknik direktör 'a tepki gösteriyor. Sörloth bordo-mavili forma ile 19 maçta 8 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Norveçli santrfor ayrıca son dönemde milli takımda attığı gollerle de herkesin dikkatini üzerine çekti. Trabzonspor, Sörloth'un satın alma opsiyonunu kullanmak isterse 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

  1. 22.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN