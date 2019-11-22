Sörloth isyanı

Premier Lig ekibi Crystal Palace, 12. hafta sonunda yalnızca 10 gol kaydedebildi. Taraftarların Sörloth'u kadroda düşünmeyen ve Trabzonspor'a kiralık gitmesine neden olan teknik direktör Roy Hodgson'a tepki gösteriyor. Sörloth bordo-mavili forma ile 19 maçta 8 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Norveçli santrfor ayrıca son dönemde milli takımda attığı gollerle de herkesin dikkatini üzerine çekti. Trabzonspor, Sörloth'un satın alma opsiyonunu kullanmak isterse 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.