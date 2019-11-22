Sörloth isyanı
Premier Lig ekibi Crystal Palace, 12. hafta sonunda yalnızca 10 gol kaydedebildi.
Premier Lig ekibi Crystal Palace, 12. hafta sonunda yalnızca 10 gol kaydedebildi. Taraftarların Sörloth'u kadroda düşünmeyen ve Trabzonspor'a kiralık gitmesine neden olan teknik direktör Roy Hodgson'a tepki gösteriyor. Sörloth bordo-mavili forma ile 19 maçta 8 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Norveçli santrfor ayrıca son dönemde milli takımda attığı gollerle de herkesin dikkatini üzerine çekti. Trabzonspor, Sörloth'un satın alma opsiyonunu kullanmak isterse 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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