Oynamak istiyorum
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ve Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a karşı forma giyemeyen Sosa'nın MKE Ankaragücü maçında kadroda olacağı belirtildi.
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ve Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a karşı forma giyemeyen Sosa'nın MKE Ankaragücü maçında kadroda olacağı belirtildi. Liglere verilen milli ara nedeniyle iki gün dinlenen ve daha sonra Trabzon'da çalışmalarını sürdüren tecrübeli oyuncu bu hafta takımıyla birlikte çalışmalara katıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Güven Kibar geçtiğimiz hafta, Sosa'yı milli ara sonrası takıma vermeyi planladıklarını ifade etmişti. Tecrübeli oyuncu da forma giymek için sabırsızlandığını belirterek, "Dışarıdan takımı izlemek gerçekten zor. Sakatlıklar konusunda şanssız bir dönemden geçen takımımıza yardımcı olmak ve katkıda bulunmak için bir an önce forma giymek için gün sayıyorum. Hocam görev verirse hazırım" diye konuştu.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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