Oynamak istiyorum

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ve Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a karşı forma giyemeyen Sosa'nın MKE Ankaragücü maçında kadroda olacağı belirtildi. Liglere verilen milli ara nedeniyle iki gün dinlenen ve daha sonra Trabzon'da çalışmalarını sürdüren tecrübeli oyuncu bu hafta takımıyla birlikte çalışmalara katıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Güven Kibar geçtiğimiz hafta, Sosa'yı milli ara sonrası takıma vermeyi planladıklarını ifade etmişti. Tecrübeli oyuncu da forma giymek için sabırsızlandığını belirterek, "Dışarıdan takımı izlemek gerçekten zor. Sakatlıklar konusunda şanssız bir dönemden geçen takımımıza yardımcı olmak ve katkıda bulunmak için bir an önce forma giymek için gün sayıyorum. Hocam görev verirse hazırım" diye konuştu.