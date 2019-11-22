Oynamak istiyorum - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Oynamak istiyorum

Oynamak istiyorum

Oynamak istiyorum

Sakatlığı nedeniyle 'de Aytemiz Alanyaspor ve Avrupa Ligi'nde 'a karşı forma giyemeyen Sosa'nın MKE Ankaragücü maçında kadroda olacağı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle 'de Aytemiz Alanyaspor ve Avrupa Ligi'nde 'a karşı forma giyemeyen Sosa'nın MKE Ankaragücü maçında kadroda olacağı belirtildi. Liglere verilen milli ara nedeniyle iki gün dinlenen ve daha sonra 'da çalışmalarını sürdüren tecrübeli oyuncu bu hafta takımıyla birlikte çalışmalara katıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Güven Kibar geçtiğimiz hafta, Sosa'yı milli ara sonrası takıma vermeyi planladıklarını ifade etmişti. Tecrübeli oyuncu da forma giymek için sabırsızlandığını belirterek, "Dışarıdan takımı izlemek gerçekten zor. Sakatlıklar konusunda şanssız bir dönemden geçen takımımıza yardımcı olmak ve katkıda bulunmak için bir an önce forma giymek için gün sayıyorum. Hocam görev verirse hazırım" diye konuştu.

  1. 22.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oynamak istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN