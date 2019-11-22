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22 Kasım 2019, Cuma
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828 milyon TL'ye indi

Borç 828 milyon TL'ye indi

, 'da yapılacak öncesi 46. dönem yönetim kurulu faaliyet raporunu duyurdu. Bordo-mavililer, 2019 itibariyle konsolide net borcun 828 milyon 916 bin 509 TL olduğunu açıkladı.

, 'da yapılacak öncesi 46. dönem yönetim kurulu faaliyet raporunu duyurdu. Bordo-mavililer, 2019 itibariyle konsolide net borcun 828 milyon 916 bin 509 TL olduğunu açıkladı. Son üç sezonunun takım maliyetlerinin sezon ortalamalarına göre 2017- 18'de 37 milyon euro, 2018- 19'da 18 milyon euro ve 2019- 20'da 20 milyon euro olduğu belirtilen raporda, "Şu an itibarı ile temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait tüm futbolcu, teknik kadro ve personel ödemeleri yapılmış olup, oyuncularımıza prim ve maç başları da dahil olmak üzere hiç bir borcumuz bulunmamaktadır" denildi.

  1. 22.11.2019
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