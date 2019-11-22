Borç 828 milyon TL'ye indi
Trabzonspor, 30 Kasım'da yapılacak mali genel kurul öncesi 46. dönem yönetim kurulu faaliyet raporunu duyurdu. Bordo-mavililer, 31 Ekim 2019 itibariyle konsolide net borcun 828 milyon 916 bin 509 TL olduğunu açıkladı.
Trabzonspor, 30 Kasım'da yapılacak mali genel kurul öncesi 46. dönem yönetim kurulu faaliyet raporunu duyurdu. Bordo-mavililer, 31 Ekim 2019 itibariyle konsolide net borcun 828 milyon 916 bin 509 TL olduğunu açıkladı. Son üç sezonunun takım maliyetlerinin sezon ortalamalarına göre 2017- 18'de 37 milyon euro, 2018- 19'da 18 milyon euro ve 2019- 20'da 20 milyon euro olduğu belirtilen raporda, "Şu an itibarı ile temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait tüm futbolcu, teknik kadro ve personel ödemeleri yapılmış olup, oyuncularımıza prim ve maç başları da dahil olmak üzere hiç bir borcumuz bulunmamaktadır" denildi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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