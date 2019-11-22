Forma satışında rekor

Faaliyet raporunda kaynak bulma konusunda oldukça yoğun bir çaba yürütüldüğü belirtilerek, "Sermaye artırımı, yapılan yeni sponsorluk anlaşmaları, biten sponsorlukların daha iyi şartlarda yenilenmeleri, stadyum hasılatları ve mağazacılık faaliyetlerimizdeki başarılı sonuçlar sayesinde yaklaşık 200 milyon lira tutarında kaynak bulunmuştur" denildi. Sağlanan kaynakların ana başlıkları hakkında da bilgilendirmede bulunulan raporda, mağazacılık faaliyetlerinde de kulüp açısından tarihi bir dönemin geride bırakıldığı belirtildi. Raporda, geçen sezonu 105 bin forma satışıyla kapatan TS Club'ın, bu sezonun 5 aylık döneminde 140 bin satış rakamına ulaştığı belirtildi. Geçen sezonun forma satışında 34 milyon TL ciro ile kapatıldığı aktarılan raporda, bu sezon daha 5 aylık sürede ciromuz 40 milyon TL'ye gelmiştir" denilerek sezon sonu ciro hedefinin 61 milyon TL ve forma satış hedefinin ise 200 bin adet olduğu hedeflenmekte olduğu vurgulandı.

TRANSFER GELİRİ 135 MİLYON TL

2019-20 sezonu 1. transfer tescil dönemi profesyonel futbolcu listesi ile kiralık oyuncuların dağılımı hakkında da bilgilendirmede bulunulan raporda, "2018-2019 sezonu ikinci yarısı ile 2019-2020 sezonu birinci transfer dönemi itibarıyla yaklaşık 135 milyon TL tutarında bir transfer geliri elde edilmiş olup, buna karşılık 32 milyon TL tutarında bonservis ve menajerlik gideri oluşmuştur" diye belirtildi.