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22 Kasım 2019, Cuma
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Dursun: Bana güvenin

Dursun: Bana güvenin

, Novak'ın yokluğunda A.Gücü karşılaşmasında sol bekte 'u oynatabilir.

Teknik direktör , Novak'ın yokluğunda A.Gücü karşılaşmasında sol bekte 'u oynatabilir.20 yaşındaki futbolcunun, Karaman'a, "Hocam oynamaya hazırım. Bana güvenebilirsiniz. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Sonuna kadar savaşacağım" dediği belirtildi.

  1. 22.11.2019
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