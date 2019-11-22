Dursun: Bana güvenin
Teknik direktör Ünal Karaman, Novak'ın yokluğunda A.Gücü karşılaşmasında sol bekte Abdurrahim Dursun'u oynatabilir.
Teknik direktör Ünal Karaman, Novak'ın yokluğunda A.Gücü karşılaşmasında sol bekte Abdurrahim Dursun'u oynatabilir.20 yaşındaki futbolcunun, Karaman'a, "Hocam oynamaya hazırım. Bana güvenebilirsiniz. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Sonuna kadar savaşacağım" dediği belirtildi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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