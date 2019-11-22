Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri Tuncay Uzunal ile Eda Lermi Zorer, nüfusunun büyük çoğunluğunu Trabzonsporlu taraftarının oluşturduğu Beykoz İshaklı Köyü'nü ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Asbaşkan Alp ve yönetim kurulu üyeleri, Muhtar Ali Cinel ve İshaklı Spor Antrenörü İsmet Birinci'yi ziyaret etti. İshaklı İlkokulu'na da giden Alp "İstanbul'daki İshaklı Köyü de taraftarlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerden birisi. Burada her yer bordo-mavi, hayat da bordo-mavi" ifadesini kullandı.