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22 Kasım 2019, Cuma
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Bordo mavi hayat

Bordo mavi hayat

rabzonspor  ve yönetim kurulu üyeleri ile , nüfusunun büyük çoğunluğunu Trabzonsporlu taraftarının oluşturduğu 'nü ziyaret etti.

Trabzonspor ve yönetim kurulu üyeleri ile , nüfusunun büyük çoğunluğunu Trabzonsporlu taraftarının oluşturduğu 'nü ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Asbaşkan Alp ve yönetim kurulu üyeleri, Muhtar Ali Cinel ve İshaklı Spor Antrenörü İsmet Birinci'yi ziyaret etti. İshaklı İlkokulu'na da giden Alp "'daki İshaklı Köyü de taraftarlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerden birisi. Burada her yer bordo-mavi, hayat da bordo-mavi" ifadesini kullandı.

  1. 22.11.2019
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