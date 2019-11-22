Bordo mavi hayat
rabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri Tuncay Uzunal ile Eda Lermi Zorer, nüfusunun büyük çoğunluğunu Trabzonsporlu taraftarının oluşturduğu Beykoz İshaklı Köyü'nü ziyaret etti.
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri Tuncay Uzunal ile Eda Lermi Zorer, nüfusunun büyük çoğunluğunu Trabzonsporlu taraftarının oluşturduğu Beykoz İshaklı Köyü'nü ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Asbaşkan Alp ve yönetim kurulu üyeleri, Muhtar Ali Cinel ve İshaklı Spor Antrenörü İsmet Birinci'yi ziyaret etti. İshaklı İlkokulu'na da giden Alp "İstanbul'daki İshaklı Köyü de taraftarlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerden birisi. Burada her yer bordo-mavi, hayat da bordo-mavi" ifadesini kullandı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Bordo mavi hayat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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