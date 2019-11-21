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21 Kasım 2019, Perşembe
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Zorlu maça Çakır atandı

Zorlu maça Çakır atandı

Bordo-mavililerin, Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçı yönetecek. , Çakır'ın yönettiği 41 maçın 20'sini kazandı, 11'i beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililerin, Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçı yönetecek. , Çakır'ın yönettiği 41 maçın 20'sini kazandı, 11'i beraberlikle sonuçlandı. 10 kez yenildi. Bu maçlarda Fırtına'ya 109 sarı, 2 kırmızı kart çıktı. Rakipler ise 79 kez sarı kart gördü, 8 defa da eksik kaldılar. Sosa, Nwakaeme ve Hosseini sınırda.

  1. 21.11.2019
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