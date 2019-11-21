Zorlu maça Çakır atandı

Bordo-mavililerin, Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor, Çakır'ın yönettiği 41 maçın 20'sini kazandı, 11'i beraberlikle sonuçlandı. 10 kez yenildi. Bu maçlarda Fırtına'ya 109 sarı, 2 kırmızı kart çıktı. Rakipler ise 79 kez sarı kart gördü, 8 defa da eksik kaldılar. Sosa, Nwakaeme ve Hosseini sınırda.