Zorlu maça Çakır atandı
Bordo-mavililerin, Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor, Çakır'ın yönettiği 41 maçın 20'sini kazandı, 11'i beraberlikle sonuçlandı.
Bordo-mavililerin, Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor, Çakır'ın yönettiği 41 maçın 20'sini kazandı, 11'i beraberlikle sonuçlandı. 10 kez yenildi. Bu maçlarda Fırtına'ya 109 sarı, 2 kırmızı kart çıktı. Rakipler ise 79 kez sarı kart gördü, 8 defa da eksik kaldılar. Sosa, Nwakaeme ve Hosseini sınırda.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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